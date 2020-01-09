Dedektörü kapan sahile koşuyor

FETHIYE'DE yağışlı havaların ardından plajlar, ellerinde dedektörlerle altın ve para arayan vatandaşlarla doldu. Plaj avcıları, yazın turistler tarafından düşürülen değerli eşyaları bulabilmek için Çalış ve Ölüdeniz plajlarında arama yapıyor.
HAFTALIK 5 BİN LİRA
Kendilerinin defineci değil amatör plaj temizleyicisi olduğunu vurgulayan Cenk Akın, "Yaz mevsiminde plajlarda düşürülen başta yüzük ve küpe olmak üzere madeni paraları ekonomiye kazandırıyoruz. Kış mevsiminde haftada 3-5 bin TL kazanıyoruz. Bu arada pek çok içecek teneke kutu ve kapaklarını da çıkarıp, çevreye hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.