Gündüz gözüyle ‘Memleketim’

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, 'Memleketim' müzikalini 11 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverle buluşturacak. Aralık ayında dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan eserin müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait. Tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerimizin konu alındığı eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, eserin koreografisi Armağan Davran tarafından yapıldı.Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süregelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı eserde, soprano Semiha Derya Boran, Özsu Özgür Deveci ve Tuğba Kubilay, tenor Burak Pektaş, bariton Ümit Burak Tekinay ve Emre Akyurt solist olarak yer alacak ve bale sanatçıları danslarla eşlik edecek.