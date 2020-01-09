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Minibüste can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı

Serik’te ’nın kullandığı minibüs sabaha karşı saat 05.00’da refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Devrilen araçtaki Adem Yörük hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte Melike Yeşilyurt ve yaralandı

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Minibüste can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün refüjdeki demir bariyere çarptığı kazada ağır yaralanan Adem Yörük (42) hastanede yaşamını yitirdi, 3 yaralı ise tedaviye alındı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Antalya- Alanya yolunun Serik'e bağlı Kadriye kavşağında meydana geldi.

TEDAVİLERI DEVAM EDIYOR
Serdar Okka'nın kullandığı 07 ELK 68 plakalı minibüs, refüjde bulunan demir bariyere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler araçta bulunan sürücü Serdar Okka, Adem Yörük, Melike Yeşilyurt ve İsa Deniz'i dışarı çıkardı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Adem Yörük, müdahale rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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Minibüste can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
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