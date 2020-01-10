Yürek burkan istek

Antalya'da oturan DMD hastası Yunus Emre (18), Emrullah (13) ve Furkan (7) Üğdül, yeni yıla hem kendileri, hem de kendileri gibi hasta olan çocuklar için bir dilekte bulunarak girdi. Yaşıtları, bilgisayar, cep telefonu, oyuncak, bisiklet gibi dileklerde bulunurken, kas hastası üç kardeşin dileği ise öksürtme cihazı oldu.Fiyatı yaklaşık 35 bin lira olan ve SGK'nın ödeme kapsamında bulunmayan cihaz, onlar için hayati önem taşıyor. 12 yaşından sonra öksüremeyen ve akciğerlerinde balgam birikmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan kardeşler, yeni yıl beklentilerinin öksürtme cihazı olduğunu, sadece rahat nefes alıp vermek istediklerini belirtti. Kas hastası kardeşlerin 2020 yılından beklentisi ise öksürtme cihazının SGK'nın ödeme kapsamına alınması.14 yaşından bu yana yürüyemediğini ve 4 yıldır yatağa mahkum yaşadığını anlatan Yunus Emre, ders dışındaki zamanlarında açtığı Youtube kanalında oyun videoları yüklediğini, en büyük hayalinin yayıncılık olduğunu söyledi. Tekerlekli sandalyedeki Emrullah ise şimdilik geleceğe dair hayal kurmadığını, tek amacının öncelikle yürüyebilmek olduğunu söyledi. Anne Emel Üğdül ise üç çocuğu aynı hastalığın pençesinde olmasına rağmen hiçbir zaman yaşama isyan etmediğini tek isteğinin çocuklarının rahat etmesi olduğunu anlattı.

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