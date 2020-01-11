Eski müdüre son veda

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ANTALYA'DA 1996 ile 2000 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Natık Canca için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Projesini hazırlatıp, temelini attığı emniyet binasına cenaze aracında sirenler eşliğinde kortejle getirilen Canca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, polislerin omzunda taşındı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın yanı sıra eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı. Türkiye'nin ikinci kadın il emniyet müdürü eşi Nurdan Canca, kızları Nilay ile Bahar, torunu Luka Canca Barrett de başsağlığı dileklerini kabul etti.Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Atatürk'ün koruma müdürlüğü görevini yürüten babası Nazım Canca'nın örnek aldıkları meslek büyüğü olduğunu belirterek, Natık Canca'nın da çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Canca'nın naaşı polislerin omzunda cenaze aracına taşınıp eskort eşliğinde müdürlük binasından Muratpaşa Camisi'ne götürüldü. Cenaze namazının ardından Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı.