İsmi yaşayacak

Antalya'da 33 yaşında beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren Abdurrahman Paksoy'un ismi kütüphanede yaşayacak. AK Parti İl Gençlik Kolları ve Kızılay Kepez İlçe Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde yer alan, genç yaşına karşın birçok sosyal sorumluluk projesi içinde yer alan Paksoy'un ismi Kepez Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokulu'nda hayırsever desteğiyle kurulan kütüphaneye verildi.Kütüphane projesini AK Parti Antalya Gençlik Kolları Başkanlığı hayata geçirdi. Açılışta, Abdurrahman Paksoy'un babası AK Parti Antalya İl Teşkilatı kurucularından Rıza Paksoy duygulu anlar yaşadı. Kütüphanenin açılışında konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Kardeşimiz örnek kişiliği ile tanınıyordu. İsmi kütüphanede yaşayacak" dedi.2019'un Eylül ayında doğum gününde yaşama veda eden evli ve iki çocuk babası olan Abdurrahman Paksoy, özellikle yardımsever kişiliği ile tanınıyordu. Hayır çalışmalarında hep ön saflarda yer alan Paksoy, özellikle Ramazan ayında iftara yolda yakalananlara iftariyelik dağıtılan 'İftara 5 Kala' projesindeki aktif çalışması ile çok seviliyordu. Paksoy'un aktif yaşamı gelecek nesillere örnek olacak.

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