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Kahraman unutulmadı

Dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisini batıran ve silah arkadaşları anıldı. Kaş’taki 103’üncü yıl anma töreninde denize çelenk bırakıldı

Giriş Tarihi: 11.1.2020
Kahraman unutulmadı
Antalya'nın Kaş ilçesinde dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisini batırma başarısı gösteren Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Halil İbrahim Günaydın ile Durmuş Savaşçı için anma günü düzenlendi. Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) ile Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen Dostluk ve Barış Parkı'nda gerçekleşti.

103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ
Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları İngilizlerin uçak gemisi Ben My Chree'nin batırılışının 103'üncü yılında gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, askeri erkan, AKSAN Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rıza Ünlü, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPÇU YÜRÜYÜŞÜ
Kaş Limanı'ndaki törende, şehitler ve kahramanlar adına, denize 'Saygı Çelengi' bırakıldı. AKSAN proje koordinatörü Özer Satılmış Özgüç, "12 Ocak'ta burada Gazi Yürüyüşü yapacağız. Bu yürüyüşü uluslararası düzeye taşıyoruz. Elmalı'dan başlayacak, Bayındır Burnu'na kadar sürecek" şeklinde konuştu.
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Kahraman unutulmadı
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