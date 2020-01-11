Rol en acı hatıra oldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 20 gün önce 28 yaşında Ali Baş, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Baş'ın 2 ay önce hatıra için yeğeniyle oynarken kaydettirdiği videoda, kalp krizi geçirme canlandırması yaptığı ortaya çıktı.Ali Baş yeğeni Gülsüm ile çektirdiği videoda kalp krizi geçirmiş gibi yaparken, yeğeni de kalp masajı yapıp onu hayata döndürmesi görüntülere yansıdı. Videoyu gördüklerinde şoke olduklarını belirten arkadaşları, Ali Baş'ın aklına gelenin başına geldiğini söyledi. Arkadaşları, Ali Baş'ın Sivas'a gitmeden önce kendilerine, "Yeğenlerimle hastalığım nedeniyle doyasıya zaman geçiremedim. Şimdi iyiyim, memlekete gideyim de büyümeden onlarla anı biriktireyim" dediğini kaydetti.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 8 yıl önce bypass, 5 yıl önce de böbrek nakli olan Ali Baş, 3 yıldır bu hastanede çalışıyordu. Aynı zamanda Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Sosyal Yardımlaşma Derneği üyesi olan Ali Baş, derneğin 'İl İl Türkiye' etkinliklerine de katılıp, sosyal projelerle organ bağışına katkı sağladı.