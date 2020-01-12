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Başkalarının canı yanmasın

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Başkalarının canı yanmasın
ANTALYA'DA, iki yıl önce eski sevgilisi 19 yaşındaki Zehra Demir'in, ailesiyle yaşadığı evin kapısına bıçakla dayanıp, intihar etmesine neden olduğu iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen 18 yaşındaki Süleyman Taruk'un yargılanmasına devam edildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI
Olay gecesi gözaltına alınan Taruk, 'intihara yönlendirme' suçundan tutuklandı. Taruk hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim 2019'da 'intihara yönlendirme' suçunun 4 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü, bu nedenle davanın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini bildirerek, 'görevsizlik' kararı verdi. Taruk, tutukluluğunun 6'ncı gününde tahliye edildi. Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan Süleyman Taruk Diyarbakır'daki cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

AĞIR CEZA İSTEDI
Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında, dosyanın mütalaa için savcıya verilmesi kararlaştırıldı. Baba Hakim Demir, "Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Böyle kişiler ne topluma ne de devlete hiçbir faydası yok" dedi. Annesi Gülten Demir ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
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Başkalarının canı yanmasın
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