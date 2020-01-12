Her şey Cemal için

Ankara Hacettepe Üniversitesi'ndeki kalp kapağı ameliyatı sonrası kalbi duran ve 27 gündür makineye bağlı yaşatılan 16 yaşındaki Cemal Azboy'a kalp nakli için sınıf arkadaşları harekete geçti.Antalya Yavuz Selim Anadolu Lisesi öğrencileri kalp nakli ile yaşama tutunabilecek sınıf arkadaşları Cemal için 'Dayan Cemal' isimli bir kampanya başlattı. "Kalbimiz de, yüreğimizle seninle" diyerek mesaj gönderdiği Cemal'e Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'ndan ilk çıkan kalbin uyumlu olması halinde arkadaşlarına nakil edilmesini isteyen ınıf arkadaşları, okulda toplanıp destek istedi Yavuz Selim Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Cemal'e Antalya'daki liselerin tamamından destek geldi.Cemal'in moralini yüksek tutmasını isteyen arkadaşları, annesinin telefonuna her gün düzenli olarak mesaj göndermeye başladı. Cemal'e destek için Kepez Anadolu Lisesi'nden gelen İsmail Bulut'ta kampanyaya katıldı. Organ bağışına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, arkadaşlarının aralarına dönmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Cemal'in uzun süredir sağlık problemleri yaşamasına rağmen derslerinde çok başarılı olduğunu belirten öğretmenleri ise "Sağlığına kavuşması için dua ediyoruz" dedi.Liseli gencin annesi Hatice Demir, oğlunun geçen aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken aniden fenalaşıp bayıldığını söyledi. Biricik evladının 27 gündür uygun kalp bulunamadığı için makineye bağlı yaşatıldığını belirten anne Demir, "Oğluma kalp çıkması için dua ediyorum. Arkadaşları her gün arayıp durumu hakkında soruyorlar. Umudumuzu yitirmedik. Tek dileğimiz uygun kalp bulunup buradan çıkıp oğlumu arkadaşlarına kavuşkturmak" diye konuştu.Cemal'in daha 2 yaşındayken kolesterol değerinin çok tehlikeli düzeyde olduğunu öğrendiklerini belirten anne Hatice Demir, "Cemal 4 yaşına kadar ilaçla tedavi edilmeye çalışıldı. İlaç tedavisi sırasında kalbi de etkilenmiş. 6 yaşında karaciğer nakli yapıldı" dedi. Cemal'in sağlık problemlerini sıkıntısı nedeni ile annesi de lenf kanseri oldu. Anne kanser tedavisi olurken babası Necat Azboy vefat etti.

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