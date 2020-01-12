Ispartaspor’da yerli yok!

ISPARTA Valiliği kentte faaliyetlerini sürdüren amatör futbol kulüplerine malzeme yardımı yapıldı. İl Genel Meclisi Salonu'nda düzenlenen törenle, faaliyet gösteren 40 amatör futbol kulübüne, toplam 250 bin lira değerinde çeşitli malzeme desteğinde bulunuldu. Vali Seymenoğlu, amatör kulüplerin sporun olmazsa olmazı olduğunu ve sporun olduğu yerde kötü alışkanlıkların çok daha az görüldüğünün söyledi. Spor kulüplerinde alt yapının önemine de değinen Vali Seymenoğlu, "Profesyonel spor kulüplerinin gelişebilmesi alttan gelen bir genç nesil olması lazım. Isparta'nın profesyonel bir futbol kulübü yok, en üst lig takımımız Isparta Spor. O da amatör ligde mücadele ediyor. Kaç yerli oyuncu var diye sordum, yok dediler. Gönül isterdi ki Ispartaspor'da oynayan çocukların hepsi buradan yetişmiş oyunculardan oluşsun! Ama maalesef yok"
diye konuştu.