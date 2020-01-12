Ispartaspor’da yerli yok!

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Valiliği kentte faaliyetlerini sürdüren amatör futbol kulüplerine malzeme yardımı yapıldı. İl Genel Meclisi Salonu'nda düzenlenen törenle, faaliyet gösteren 40 amatör futbol kulübüne, toplam 250 bin lira değerinde çeşitli malzeme desteğinde bulunuldu. Vali Seymenoğlu, amatör kulüplerin sporun olmazsa olmazı olduğunu ve sporun olduğu yerde kötü alışkanlıkların çok daha az görüldüğünün söyledi. Spor kulüplerinde alt yapının önemine de değinen Vali Seymenoğlu,diye konuştu.