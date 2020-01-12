Rekor için yenilik

Antalya'nın turistik bölgesi Kundu'daki 'ters ev' (Aksiyon Evi), 2020 yılına hızlı başladı. 2019 yılında 15 binin üzerinde yerli yabancı tatilcinin ziyaret ettiği Ters Ev, yeni yılda rekorlarını yenilemek için 2020 için dekorasyon yeniliğine gitti.Heyecan verici fotoğrafların ve adrenalin yüklü bir gezi merkezi olarak adlandırılan 'ters evi' içerisindeki eşyaların dizilişi ve evin mimari yapısı nedeniyle fotoğrafçılar başta olmak üzere yerli yabancı turistler Ters Ev'e gelerek aksiyon fotoğrafları çekiyor. Yılın 12 ayı, haftanın yedi günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan ters ev giriş ücreti ise 15 lira.Ters ev kurucusu Kaan Karahan, ziyaretçilerin ters eve olan ilgisini sıcak tutmanın tek yolunun dekorasyon yenilemek olduğunu söyledi. Bu nedenle yılda 3 kez dekor yenilediklerini Karahan, "Ters eve gerek ailesi, gerek arkadaşlarıyla gelen ziyaretçilerimiz eşsiz bir fotoğraf deneyimi yaşıyor. Fakat bir defa geleni tekrar gelmesini sağlamak için de dekorasyonumuzu sık sık yenilememiz gerekiyor. Bir yıl içinde 3 kez dekor yeniledim. Ters evde 2020 yılı için dekorasyon değişikliğini tamamladık. Yeni yıla bambaşka bir atmosferde giriyoruz. Aksiyon fotoğrafı çekmek isteyenler için ideal yerlerimiz bulunuyor. Yıl sonu hedefimiz ise 2019 yılının yüzde 30 üzerine çıkarak 25 bin ziyaretçi sayısını yakalamak" dedi.

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