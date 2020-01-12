Rüşvet davası ertelendi

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndaki 2 bin 400 sayfalık rüşvet ve yolsuzluk davasına devam edildi. 3'ü tutuklu 19 kişinin yargılandığı davada, tutuklulardan bir kişi tahliye edildi.Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme gün boyu süren şikayetçi ve tanık ifadelerini dinledi. Tutuklu olan eski Başkan Alkan ise bu kez konuşmadı. Mahkeme şahit olarak gösterilen Dokuma Taksi Durağı'nda 2017-2018 yıllarında taksicilik yapan Ali Sadık Gürkan'ı dinledi. Gürkan, "Ben teksiyi Ali Toy'dan bin lira karşılığında kiraladım. Kullandığım taksinin Mehmet Ali Alkan'ın olduğunu bilmiyordum" dedi. Alkan'ın şoförü Ali Toy ise, Mehmet Ali Alkan'ın kendisi, ve yakınlarının üstüne 4 taksi olduğunu bunları aylık bin ile bin 750 liraya kiraya verdiklerini anlattı. Mahkemede de Gürhan Aydın ve Volkan Doğan'ın ifade vermeleri sırasında ise sert tartışmalar yaşandı.Sabah saat 09.30'da başlayan duruşma geç saatlerde sona erdi. İkinci duruşmada mahkeme 6 ay 10 gündür tutuklu olan şoför İsmail Demir'in tahliyesine karar verdi. Diğer iki tutuklu Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası eski Başkanı Mehmet Ali Alkan ile Hasan Uysal'a tahliye kararı çıkmadı. Duruşmayı izlemeye gelen 300 kişi ise mahkeme salonunda yer olmadığı için içeri alınmadı.

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