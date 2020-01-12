Toplum kadınla daha güçlü

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Tütüncü, kadınların olduğu her yerde asalet ve zarafetin olduğunu söyledi. Doğanın erkeğe vermediği gücü kadınlara verdiğini belirten Tütüncü, bu güçle çocuklarını büyütürken, bir yandan da ev ekonomisine katkı sağladıklarını, bir yandan da kariyer yaptıklarını vurguladı. Tütüncü, "Kadınların toplumsal yapımızda daha aktif olmasıyla, toplumumuzun daha güçlü olacağına inanıyorum. Birlikte yönetim ilkesindeyiz. Katılımcı yerel demokrasinin yerleşmesi bizim için çok önemli" dedi.Özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi'nin çalışmalarına da değinen Tütüncü, bu merkezde birçok polikliniğin yanı sıra halk eczanesinin de bulunduğunu söyledi. Sağlıkla ilgili çok sayıda sosyal proje çalışmasının yürütüldüğüne de dikkati çeken Tütüncü, bu projelerden birisinin de kadın sağlığıyla ilgili hayata geçirdikleri ve kanser taramalarının da yapıldığı gezici sağlık merkezi olduğunu da sözlerine ekledi.