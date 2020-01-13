Aranan kalp bulundu

Ankara Hacettepe Üniversitesi'ndeki kap kapağı ameliyatı sonrasında albi duran ve yaklaşık 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy'dan (16) iyi haber geldi. Cemal Azboy için verici Trabzon'dan bulundu. Beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 56 yaşındaki bir kişinin kalbi Cemal Azboy ile uyumlu çıktı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakli için hazırlıklar başladı.Evladının yaklaşık 1 aydır uygun kalp bulunamadığı için makineye bağlı yaşatıldığını söyleyen Hatice Demir, "Şimdi oğlum için dua ediyorum. Verici olan kişiye de Allah rahmet eylesin. O bana inşallah oğlumun ve benim hayatımı geri verecek" dedi. Cemal'in daha 2 yaşındayken kolesterol değerinin çok tehlikeli düzeyde olduğunu öğrendiklerini belirten annesi Hatice Demir, "Cemal 4 yaşına kadar ilaçla tedavi edilmeye çalışıldı. İlaç tedavisi sırasında kalbi de etkilenmiş. 6 yaşında karaciğer nakli yapıldı. Artık sağlığına kavuşacak" dedi.Yavuz Selim Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Cemal Azboy'un zorlu mücadelesi dün SABAH Akdeniz'de 'Dayan Cemal Kalbimiz Seninle' başlığı ile işlenmişti. Kalp nakli için bekleyen Cemal Azboy için sınıf arkadaşları da sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Kampanyaya Antalya'daki diğer liselerden de destek gelmişti. Sosyal medyada Cemal Azboy en çok konuşulan konular arasına girmişti.

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