Gençlere baba nasihati

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde düzenlenmek istenen terör saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından Türk bayrakları ile büyük bir coşku ile karşılanan şehit babası, öğrencilerle konferans salonunda bir sohbet gerçekleştirildi.Mehmet Zeki Sekin'in yaptığı konuşma öğrencileri duygulandırdı. Sekin, "Bu vatanı sevmeliyiz. Bu topraklar muhabbetle yoğrulmuş topraklardır. Bu topraklara, vatana, huzura karşı duran şer güçler vardır. Bu hainler hiç eksik olmamıştır. Olmayacaktır da. Bu vatana namus borcumuz, iman borcumuz vardır. Şehidi olan toprağa vatan denir. Gazisi olan toprak vatan olur. Oğlum Fethi Sekin bu vatana borcunu canıyla ödeyenlerdendir. Kanıyla ödeyenlerdendir. Ben de babası olmaktan, bir şehit babası olmaktan dolayı mutluyum" dedi.Öğrencilere oğlunu anlatan Sekin, "Hasan Dağı'nda tek başına inek de güttü, tarlada tırpan da salladı, gece tek başına su nöbetine de gitti. Yine vazgeçmedi. Okudu, çalıştı, hayal ettiği polislik mesleğini kazandı" dedi. Oğlunun en büyük özelliğinin pes etmemesi olduğunu dile getiren Mehmet Zeki Sekin, "Baskil Lisesi'nde futbol oynadı. Maça gidecek para bulamayınca, 40 kilometrelik yolu bisikletiyle gitti. Bu onun hayat felsefesiydi. Hep en önde olmak istedi ve oldu" dedi.Öğrencilere seslenen şehit babası Sekin, "Oğlum, sizlerin okuyabilmesi, güvenle yaşayabilmesi için görevini yaptı, şehit düştü. Varlığınız bize güç veriyor. Her biriniz tahsillerinizi bitirip meslek sahibi olacaksınız. Görevler alacaksınız. Bu şekilde ülkenize hizmet edeceksiniz. Üreteceksiniz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Paylaşacaksınız. Ülkemizi geliştireceksiniz. Şehitler bunun için can verirler" şeklinde konuştu.İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde düzenlenmek istenen terör saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Türkiye'yi gezerek birlik ve beraberlik mesajları veriyor. Mehmet Zeki Sekin'in otomobilin eski model olduğunu gören Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, geçen hafta hayırseverleri harekete geçirmişti. Sekin'e son model bir araç hediye eden Alanya heyeti, Türkiye'yi duygulandırmıştı.

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