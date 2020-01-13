Kaleiçi piyano sesiyle coştu

BUGÜN NELER OLDU

Piyanosanatçısı Gülsin Onay, Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde düzenlenen 'Konak Konserleri' kapsamında hayranlarıyla buluştu. Kaleiçi'ndeki Kauçuk Otel'ndeki 'RE 22 Kültür Sanat Evi'nde sahneye çıkan Gülsin Onay, besteciler Fohann Sebastian Back-h'ın, Ludig van Beethoven, Ahmet Saygun, Frederic Chopin'in eserlerini seslendirdi.Çok sevdiği Antalya'da bir kez daha sevenlerinin karşısında olmaktan mutlu olduğunu, gurur duyduğunu belirten Onay, Antalyalı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Onay, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Gülsün Onay, konser sonrası son albümünü hayranları için imzaladı, birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.