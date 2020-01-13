Serik liderliği devraldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda lider Anagold 24Erzincanspor ile karşılaştı. Serik Belediyespor, zorlu maçı 3-1 kazanarak 38 puanla liderlik koltuğunu devraldı.
24Erzincanspor ise 36 puanla ikinci sıraya geriledi. Maçta galibiyeti getiren goller 6'ncı dakikada Sinan, 59'uncu dakikada Güven ve uzatma dakikalarında ise yeni transfer Ahmet Teker'den geldi. Karşılaşmada takımın yeni transferi Fatih Özçelik de bir asiste imza attı. Ev sahibi takımın tek golünü ise 57'nci dakikada Muhammet attı.
HAVALİMANINDA KARŞILAMA VARDI
Maçta, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da takımı deplasmanda yalnız bırakmadı. Erzincan deplasmanından galibiyetle dönen Serik Belediyespor'u havalimanında taraftar grubu coşkuya karşıladı.
Havalimanı çıkışından Serik'e kadar konvoy yaparak meşalelerle eşlik den taraftarlar, takıma 'Şampiyon Serik Belediyespor'
tezahüratlarıyla destek verdi.