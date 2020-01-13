Serik liderliği devraldı

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda lider Anagold 24Erzincanspor ile karşılaştı.24Erzincanspor ise 36 puanla ikinci sıraya geriledi. Maçta galibiyeti getiren goller 6'ncı dakikada Sinan, 59'uncu dakikada Güven ve uzatma dakikalarında ise yeni transfer Ahmet Teker'den geldi. Karşılaşmada takımın yeni transferi Fatih Özçelik de bir asiste imza attı.Maçta, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da takımı deplasmanda yalnız bırakmadı.Havalimanı çıkışından Serik'e kadar konvoy yaparak meşalelerle eşlik den taraftarlar, takımatezahüratlarıyla destek verdi.