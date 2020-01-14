Kamu malını sattırmayız

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin kamu alanlarının satışının önünü açmak için ticari alana çevirme girişimi, Büyükşehir Belediyesi meclisine takıldı. AK Parti ve MHP'nin yanı sıra İYİ Parti'de kamu alanlarının özelleştirilmesine ilişkin hazırlanan plan notlarına ret oyu verdi. Karar sonrası CHP'den diğer partileri suçlayıcı açıklamalar geldi. CHP'li Başkan Ümit Uysal, "2 milyar 70 milyon TL'lik bir kamulaştırma yüküyle baş başa bırakıldı" açıklaması yaptı.Uysal'a cevap ise AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'tan geldi. Taş, alınacak kararla Muratpaşa'da kamu arazilerinin ticari alana çevrilip satışının önünün açılmasının istendiğini, partisinin ilkesel duruşu gereği 'hayır' oyu kullandığını söyledi. Uysal'ı bu olay üzerinde şov yapmakla suçlayan Taş, "2 milyar liralık borç yükü edebiyatı yapıyorlar. Bu Türkiye'deki bütün belediyelerin borcu mudur? Bu rakamı nasıl hesaplamış? Kamu alanlarını satarak ticari merkezlere dönüştürerek borçlarını ödeyecekse belediye başkanımızın o makamda durmasına gerek yok. Proje üretmeleri gerekiyor" dedi. Muratpaşa'nın 1999'dan beri CHP yönetiminde olduğuna değinen Başkan Taş, "Hizmet üretirken borç yükünü öne sürüp vatandaşı kandırmaya gerek yok. Belediye başkanları o makamlara gelirken o borçları çok iyi biliyorlardı. Oradaki sorunlar aynı partinin sorunları. Kendi hatalarını milletin hakkı olan kamu arazilerini ticariye çevirerek kapatamazlar. Beyaz Dünya'nın orada çok güzel bir alanı satmış, AVM'ye çevirmişsiniz. Falez Parkı'nı hala hayata geçirmemişsiniz. Birilerine rant kazandırmak için işlem tesis etmeye gerek yok" dediBuna benzer bir konunun 2016 yılında da Kepez'de yaşandığını hatırlatan Taş, "O değişikliğe de hayır oyu kullanmıştık. Kepez Belediyemiz o arsa ile ilgili 11 milyon lira kamuya para ödemişti. Muratpaşa Belediyesi'nin getirdiği benzer konudaki bu karara ret oyu kullandığımızda birileri feryat figan ediyor. Dokuma alanı aynı durumdaydı. Şu anda Dokuma Park alanı Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'nün duruşu ile Antalya'nın nefes aldığı bir parka dönüştü. Biz orayı milletimizin hizmetine soktuk" ifadelerini kullandı. Taş, 2024 seçimine kadar aynı şekilde hangi belediyenin kararı olursa olsun ret oyu vereceklerini duyurdu.Aynı maddede İYİ Parti'nin de hayır oyu kullanmasını olağanüstü olarak niteleyen İbrahim Ethem Taş, şunları söyledi: "Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, meclisi yönetemiyor musun? İttifakta bir çatlak mı var. Ey Böcek, Büyükşehir'de CHP karaya mı oturdu? Kendi aralarında ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Bizim tavrımızda milletimizin menfaatine yanımızda duran diğer partiye teşekkür ediyorum. 9 ay geçmeden kendi aralarındaki rant kavgasına şahit oluyoruz."ANTALYA ile ilgili bazı gelişmeleri paylaşan Taş, Döşemealtı Devlet Hastanesi ihalesi yakın zamanda yapılacağını, Aksu, Manavgat, Kumluca ve Konyaaltı devlet hastanelerinin ise ihalelerini bittikten sonra müjdeleri paylaşacaklarını vurguladı. Atatürk Devlet Hastanesi yıkılıp yenisinin yapılacağını anlatan Taş, 300 yataklı, otel konforunda olacak yeni hastanenin 2022 sonunda hizmete gireceğini vurguladı. Toplantıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, il yönetimi, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

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