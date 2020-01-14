Kan donduran ifade

ANTALYA'DA, kavga ettiği hamile ablası Kader Kübra Çiko'yu (20) ekmek bıçağıyla 13 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldüren Asilhan Çiko (19) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Davanın iddianamesinde yer alan ifadeler kan dondurdu.İddianameye göre Asilhan Çiko, ablasını öldürdükten sonra babasına hitaben bir mektup yazdı. Mektupta ise "Keşke bir silahım olsaydı. Hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdi. Onu vahşice öldürmek zorunda kaldım. Kader utansın. Hakkını helal et" ifadelerinin yer aldı. Davanın duruşması, önümüzdeki günlerde Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.Olay, geçen yıl 13 Ağustos günü, Aksu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Ablası evi terk edip İstanbul'a giden ve hamile olarak geri dönen Asilhan Çiko, ablası ile hamileliği ile ilgili kavga etti. Ablasını vahşice öldüren Asilhan Çiko, olayın ardından bileklerini maket bıçağıyla kesip, ölmeyince de iple tavana asarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu. İpin kopması üzerine hayatta kalan Çiko, gözaltına alınıp, tutuklandı.

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