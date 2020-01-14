Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kan donduran ifade

Kan donduran ifade

’da hamile ablası ’yu ekmek bıçağı ile öldüren ’nun ifadesi kan dondurdu: Silahım olsaydı, ablamı vahşice öldürmek zorunda kalmazdım. Boşuna acı çekmezdi

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Kan donduran ifade
ANTALYA'DA, kavga ettiği hamile ablası Kader Kübra Çiko'yu (20) ekmek bıçağıyla 13 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldüren Asilhan Çiko (19) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Davanın iddianamesinde yer alan ifadeler kan dondurdu.

VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ
İddianameye göre Asilhan Çiko, ablasını öldürdükten sonra babasına hitaben bir mektup yazdı. Mektupta ise "Keşke bir silahım olsaydı. Hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdi. Onu vahşice öldürmek zorunda kaldım. Kader utansın. Hakkını helal et" ifadelerinin yer aldı. Davanın duruşması, önümüzdeki günlerde Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

İNTİHAR GİRİŞİMİ
Olay, geçen yıl 13 Ağustos günü, Aksu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Ablası evi terk edip İstanbul'a giden ve hamile olarak geri dönen Asilhan Çiko, ablası ile hamileliği ile ilgili kavga etti. Ablasını vahşice öldüren Asilhan Çiko, olayın ardından bileklerini maket bıçağıyla kesip, ölmeyince de iple tavana asarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu. İpin kopması üzerine hayatta kalan Çiko, gözaltına alınıp, tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kan donduran ifade
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN