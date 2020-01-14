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Muratpaşalılar form tutuyor

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Muratpaşalılar form tutuyor
MURATPAŞA Belediyesi'nin, Karaalioğlu Parkı, Atatürk Parkı gibi şehir parkları ile spor salonlarında 18 ayrı noktada gerçekleştirdiği sabah sporu programıyla ilçe halkı form tutuyor. Sonbahar dönemi kapsamında açılan spor okulları yetişkin gruplar için 9 branşta gerçekleştiriliyor. Tenis, badminton, squash, yüzme branşlarının yanı sıra fitness, aerobik, pilates ve yogadan oluşan sabah sporu programı yoğun ilgi görüyor.

SABAH ERKEN BAŞLIYOR
KIŞ soğuklarının kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle Çağlayan Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Atatürk Spor Salonu'ndaki derslere de katılım arttı. Saat 08.30'da başlayan ve 1 saat devam eden sabah sporu programına, güne zinde başlangıç yapmak isteyen, kilo verip daha sağlıklı bir yaşama kavuşmak ve yaşlılığa bağlı kas zayıflıklarının önüne geçmek isteyenlere kadar farklı yaş gruplarından Muratpaşa sakinleri katılıyor.
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Muratpaşalılar form tutuyor
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