Muratpaşalılar form tutuyor

BUGÜN NELER OLDU

MURATPAŞA Belediyesi'nin, Karaalioğlu Parkı, Atatürk Parkı gibi şehir parkları ile spor salonlarında 18 ayrı noktada gerçekleştirdiği sabah sporu programıyla ilçe halkı form tutuyor. Sonbahar dönemi kapsamında açılan spor okulları yetişkin gruplar için 9 branşta gerçekleştiriliyor. Tenis, badminton, squash, yüzme branşlarının yanı sıra fitness, aerobik, pilates ve yogadan oluşan sabah sporu programı yoğun ilgi görüyor.soğuklarının kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle Çağlayan Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Atatürk Spor Salonu'ndaki derslere de katılım arttı.