‘Şehitler’ anısına özgürlük

BUGÜN NELER OLDU

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Meis Adası önlerinde 9 Ocak 1917'de İngiliz savaş uçağı gemisi 'Ben My Chree'yi batırarak, tarihe geçen Türk subayı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları anısına, Antalya'nın Kaş ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil'in de katıldığı yürüyüşte, Bayındır Burnu'nda 150 kınalı keklik, yürüyüşçüler tarafından doğaya bırakıldı.Ardından yürüyüşe devam edildi. Kaşlı Fahri Aslan ve Emre Mutlu'nun rehberliğindeki yürüyüş, 10 kilometre sürdü. Mustafa Ertuğrul Aker'in topları ateşlediği noktada son bulan yürüyüş sonrası katılımcılar, Kaş Liman Ağzı'ndan ilçeye döndü. Yürüyüşte Mustafa Ertuğrul Aker'in yaşam öyküsü anlatıldı.AKSAN Proje Koordinatörü Özer Satılmış Akgüç, "Dostluk ve barış adına anma yürüyüşü düzenledik. Şehitlerimiz, ebediyete intikal eden gazilerimiz ve Ulu Önder Atatürk'ümüz anısına Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müzün desteğiyle 150 kınalı kekliği doğaya bıraktık. Gayemiz kahramanlarımızın adını yaşatıp dürnyaya tanıtmak" dedi.