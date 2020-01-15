Böbreğini kızına verdi torun hasreti sona erdi

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ANTALYA'DA2016 yılında annesi Ayşegül Kavlak'ın (43) böbreği ile sağlığına kavuşan Şehriban Çavan (22) anne olma hayaline kavuştu. Şehriban Çavan, 3 yıl önce hamile kalamadığı için başvurduğu hastanede kronik böbrek yetmezliği olduğunu öğrenmişti. Diyalize başlayan Çavan'a, böbrek nakli olması gerektiği söylenince aile fertleri seferber oldu. Kronik böbrek yetmezliği tanısını konduktan bir ay sonra ameliyata alınan Çavan annesinin böbreği ile yaşama tutundu.Böbrek nakli olduğu hastanede kızı İkra'yı dünyaya getiren Çavan, mutluluğunda en büyük payın annesinin olduğunu söyledi. Çavan, "Hastaneye bebek sahibi olmak için başvurmuştuk ama böbrek hastası olduğumu öğrendim. Hayalime 3 yıl sonra kavuştum" dedi. Torununu kucağına alan Ayşegül Kavlak ise "Kızımın hasta olduğunu öğrendiğimde hayattan koptum. Doktorlarımız sayesinde kızım sağlığına kavuştu. Torunum bizim için bir servet. Dünyanın gülü. Allah bebek isteyen herkese nasip etsin" dedi.