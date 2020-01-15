Sağlığımızla oynuyorlar

TARIM ve Orman Bakanlığı, hileli, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar hakkında 2020 yılının gıdadaki ilk utanç listesini açıkladı. Hileli ürünlerini vatandaşa yedirenler arasında Antalya'dan 6 şirket yer aldı.Şirketler arasında Antalya Kepez'de yer alan Sütsa'nın yapılan 4 denetim de süzme yoğurdunda bitkisel yağ tespit edilmesi dikkat çekti. Ayrıca Antalya'da Serik ilçesinde Toroslar Et Lokantası'nda dana köftede, Kemer ilçesinde Sultan Et'te Adana kebapta ve Muratpaşa ilçesinde Üstün Köfte'de ızgara köftede kanatlı eti tespit edildi. Yine Muratpaşa ilçesinde yer alan Hekimoğlu Pide'de de köftede sakatat bulundu. Listede yer alan diğer Antalya firması ise Korkuteli'nden Kostak Peynir oldu. Koskat Peynir'in tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.Paylaşılan listede özellikle vatandaşa domuz eti yediren firmalar dikkat çekti. Bu korkutucu listede Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de toplamda üç restoran yer aldı. Ölüdeniz Mahallesi'nde yer alan China Sun Restaurant'ta dana butta, Çalış Plajı yakınlarındaki Serkul 1 ve Serkul 2 Restaurant'ta ise dana biftekte yapılan incelemelerde domuz eti bulundu.

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