Sanayide patlama can aldı

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ANTALYA'NIN Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Sanayi Sitesi'nde tıbbi gaz dolum tesisinde, patlama meydana geldi. Oksijen tüpüne gaz dolumu sırasında basınç nedeniyle yaşandığı öğrenilen patlamada dolum yapan 2 işçi yaralandı. Çalışanların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.Patlamanın şiddetiyle çok sayıda metal parçanın çevreye dağıldığı görüldü. Döşemealtı'ndaki özel hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hasan Mermer (40) doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Mermer'in cansız bedeni, incelemelerden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralı diğer işçinin ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.