Zübeyde Hanım anıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin katkılarıyla Zübeyde Hanım'ı anma etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler Büyükşehir Belediyesi Fuayesi'nde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı enstrüman eğitmenlerinin verdiği keman konseri ile başladı.Konserin ardından 60+Tazeleme Üniversite öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan 'Zübeyde Hanım'ın Kızları' karma sergisinin açılışı yapıldı. Sergi açılışı ardından avukat Ceren Çabukoğlu tarafından, Belediye Nikah Salonu'nda 'Farkındaysak Varız' Kadına Şiddete Dur Diyoruz söyleşisi gerçekleşti. Söyleşi öncesi Antalya Şairler, Ozanlar ve Yazarlar Derneği Başkanı Şükrü Erciyeslioğlu, Zübeyde Hanım için yazdığı şiiri okudu.