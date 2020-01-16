Büyük buluşma

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Türkiye konaklama ve yiyecek- içecek sektörlerinin en büyük fuarları kapılarını eş zamanlı açtı. 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları ile 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ANFAŞ'ta kapılarını açtı. Hotel, Restaurant, Cafe (HORECA) Fuarı çatısı altında gerçekleşen dev etkinliğe 600 firma 3 bin 700'ün üzerinde markasıyla katıldı. Fuarları 70 ülkeden 50 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.Fuar açılışında konuşan Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, şehrin turizmden daha fazla pay alabilmesi ve turizmi çeşitlendirebilmek için fuar şehri olma yolundu emin adımlar atıldığını söyledi. Sezgin, "Antalya'da 28 fuar yapılıyor ve ülkemizde en fazla fuarın düzenlendiği üçüncü kent" dedi. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise 4 gün sürecek fuarlardan en az 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmi beklendiğini açıkladı. Açılışın töreninin ardından protokol stantları gezerek bilgi aldı.