Kaçak yapıya geçit yok

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen 'İmar Barışı' son bulurken Antalyalılar barışa 1 milyar 599 milyon 263 bin 637 lira 94 kuruş ödedi ve toplamda 190 bin 951 Yapı Kayıt Belgesi oluşturuldu. Barışın bitmesiyle birlikte başvurular incelenmeye başlandı. Bakanlıktan gelen müfettişlerin bizzat saha çalışmasıyla birlikte şimdiye kadar 510 Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 9 komisyondaki toplamda 40 görevli başvuruları incelerken kaçak yapılara geçit vermiyor.İmar Barışının sona ermesinin ardından usulsüz ve yanlış beyanat verilen kaçak yapılara karşı İl Müdürlüğü bünyesinde titiz bir çalışma yürütülüyor. 2018 yılı öncesinde yapılmış olması kriteri gözetilerek sahada ve uydudan yapılan incelemeler sonucu Yapı Kayıt Belgeleri iptal ediliyor. 2019 yılı içerisinde şimdiye kadar 510 belgenin iptal edildiği bilgisi verilirken aynı zamanda yasal işlem başlatılıyor.İl Müdürlüğü tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 206. Maddesi gereği Resmi Belgenin Düzenlenmesi'nde Yalan Beyan suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunuluyor. Ayrıca kaçak yapının bulunduğu ilçe belediyesi de imar kirliliği nedeniyle 184. Madde'den suç duyurusunda bulunduğu bilgisi verildi. Kaçak yapılar ASAT, elektrik işletmesi ve tapu gibi kurumlara bildiriliyor ve abonelikler önleniyor.

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