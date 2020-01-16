BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinde başlatılan 'Müzede Selfie Günü' etkinliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde de hayata geçti. Antalya Müzesi'nde de Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından etkinlik yapıldı. Etkinlikle birlikte 'Memleketim Antalya 2020' takviminin lansmanı da gerçekleşti. ATAV yönetimi tarafından Antalya Müzesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Müzede selfie günü' yoğun ilgi gördü.Her yaştan katılımcı müze içindeki eserlerle birlikte yaratıcı selfieler çekerek sosyal medyada paylaştı. Etkinliğe ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ta katıldı. Ege ve Prof. Dr. Işık, müzede ilk özçekimleri yaparak etkinliği başlattı. Günün sonunda ATAV tarafından seçilen fotoğrafların sahiplerine, hediye verilecek.