Şimşek Paşa’yı çarptı

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı dağıttı: 3-1. Turuncu-yeşilli takım, 21-23 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajı eline geçirdi. Şimşekler işi ilk yarıda sergilediği etkili futbolla bitirdi.
GOLCÜ CİSSE UZATMADA DA ATTI
Aytemiz Alanyaspor'a Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren goller 13'üncü dakikada Welinton, 15'inci dakikada Fernandes ve ilk yarının uzatma dakikalarında Cisse'den geldi. Konuk ekibin golünü ise 42'nci dakikada Thiam attı.
30 DAKİKA 10 KİŞİ OYNANDI
Karşılaşmanın açılış golünü atan Welinton, önce 49 ardından 62'nci dakikada gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçta yaklaşık 30 dakika 1 kişi eksik oynayan Aytemiz Alanyaspor skoru korumasını bildi. Welinton kırmızı kart öncesi de Kasımpaşa'nın golünde yaptığı büyük hata ile dikkat çekti
ALANYA MERİH'İ UNUTMADI
ALANYASPOR attığı ilk golü, turuncu-yeşilli takımda gösterdiği performans sonrası İtalya'ya transfer olan geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle 6-7 ay sahalardan uzak kalacak Merih Demiral'a adadı. Welinton'un golü sonrası kaptan Efecan, milli oyuncu Merih Demiral'ın 4 numaralı forması ile taraftarı selamladı.