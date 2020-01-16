Tanıtım maratonu Hollanda’da başladı

ANTALYA rekor turist beklentisi ile girdiği 2020 yılında tanıtım maratonuna Hollanda Utrecht Turizm Fuarı ile başladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığındaki Antalya heyetinde, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, ilçe belediye başkanları ile turizmciler yer aldı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da fuara katılarak, Türk stantlarını gezdi. Avrupa'da en büyük turizm fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı, 19 Ocak Pazar günü sona erecek. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, bu yıl fuara ilginin oldukça iyi olduğunu belirterek, ''Hollanda pazarında bu yıl ciddi artış var. Hollanda'dan gelecek turist sayısının yüzde 10-15 oranında artması bekleniyor'' dedi. Antalya'nın tanıtım maratonu, 4-8 Mart'ta ITB Berlin Turizm Fuarı, 17-19 Mart'ta MITT Moskova, 25-27 Mart'ta UITT Ukrayna turizm fuarları ile devam edecek.ANTALYA turizm sektörü Hollanda'da çıkarma yaparken, Türk Hava Yolları'ndan ise İngilitere pazarıyla ilgili iyi haber geldi. Türk Hava Yolları İngiltere'nin Birmingham kentinden Antalya'ya da uçuş başlatıyor. 3 Haziran'da başlayacak uçuşlar, haftada iki uçuş şeklinde icra edilecek. Ayrıca Türk Hava Yolları Londra Gatwick- Antalya uçuşunu da haftada 7'ye çıkaracak. Özellikle golf ve kongre turizminde tarifeli seferler yüksek harcama yapacak turist profilini Antalya'ya getirecek.

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