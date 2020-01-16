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Uluslararası şebeke

Manavgat’da 29 Aralık 2019’da bir kuyumcu, duvarı delinerek soyuldu. Polis, 17 kilo altını çalan 3’ü Ukraynalı, 2’si Moldovalı ve 3’ü Türk 8 kişiyi Kemer’de yakaladı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Uluslararası şebeke
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 29 Aralık 2019'da kuyumcunun duvarlarını dilerek 17 kilo altını çalan 3'ü Ukrayna, 2'si Moldova, 3'ü Türk 8 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Polis ekipleri, 3 milyon 500 bin lira değerindeki hırsızlığı yapan şebekeyi, MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ortaya çıkardı.

HALK OTOBÜSÜ
Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 kişinin halk otobüsüne binerek Manavgat'tan Antalya kent merkezine geldiklerini ardından Kemer ilçesine geçtiklerini tespit etti. Kemer ilçesinde kaldıkları adresin belirlenmesinin ardından şok baskın yapıldı.

ALTINLAR KAYIP
Önceki sabah düzenlenen operasyonda Moldova uyruklu L.Ö., E.B., R.G., Ukrayna uyruklu R.B. ve S.N. ile Türk vatandaşları Y.K., T.K. ve H.T olduğu belirlendi. Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada suçtan elde edildiği 41 bin 840 dolar, 3 bin 385 Avro, 2 bin 190 lira paraya el konuydu. Polis çalınan 17 kilo altının nerede olduğunu öğrenemedi. Yabancı uyruklu şebekenin azılı hırsız şebekesi olduğu öğrenildi.
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Uluslararası şebeke
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