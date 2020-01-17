Kadına şiddet bitsin

Antalya'da 1 Haziran 2019 sabahı iki yıl önce boşandığı eşi 3 çocuğunun annesi Asiye Güzel'i (45) başına attığı kezzapla vahşice katleden Bünyamin Bardakçı (53) hakim karşısına çıktı. 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada konuşan Bünyamin Bardakçı olayı bir anlık öfke nedeniyle söyleyerek yaşananlardan üzgün olduğunu ifade etti.Ölen Asiye Güzel'in avukatı Birol Çetin ise Asiye Güzel'e asit döküldükten sonra hastanede çekilmiş fotoğraflarını delil olarak dosyaya sundu. Güzel'in yüzü yanmış haldeki fotoğraflarına kimse bakamadı. Olayı gören tanığın ifadesi herkesin kanını dondurdu. Turgay Doğan, "Asiye Güzel, sabah işe gitmek için yürüyordu. Bünyamin Bardakçı arkasından koştu. Güzel, köşeyi döneceği sırada Bünyamin saçlarından tuttu. Diğer elindeki bir litrelik beyaz bidondaki asidin başından aşağı döktü. Kadın bana doğru gelmeye çalıştı. Ancak birkaç adım sonra yere düştü. Hemen kahveden su alıp döktüm" dedi.Tanık ifade verirken duruşma salonu adeta buz kesti. Duruşma gelmeyen diğer tanıkların dinlenmesi için iler bir tarihe ertelendi. Güzel'in kızı Hatice Bardakcı, "Annem çok acılar çekti. Biz de onula birlikte çok büyük sıkıntılar yaşadık. Başka anneler ölmesin. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Annesiz bırakıldım. Annem, yol arkadaşımdı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Korkunç olay 1 Haziran 2019'da meydana gelmişti. Asiye Güzel tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 21 Haziran tarihinde hayatını kaybetmişti.ANTALYA'DA, kasap bıçağıyla baldızı Rajae Ait Lhaj'ı öldüren Ercan Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Eşi tarafından kız kardeşi vahşice katledilen 1 kız çocuğu annesi Siham Karakaş ise hamile olduğu için Fas'tan yanına yardım amaçlı gelen kız kardeşine, eşinin göz koyduğunu iddia etti. Siham Karakaş, "Kız kardeşimi dini nikahlı olarak kendisine eş yapmak istiyordu. Ancak kardeşim bunu kabul etmiyordu. Olay günü de Ercan Karakaş'ı elinde bıçakla evin içinde görünce kardeşime kaçmasını söyledim sonra öldürdüğünü öğrendim" dedi.Ercan Karakaş'ın mesai arkadaşı A.R.E. ise 2014 yılından bu yana birlikte çalıştıklarını belirterek, "Olay günü birlikte nöbet tuttuğumda bana 'Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var? Öbür dünyada öldürülen kişi haksızsa suçlu ise bizim günahımız ne?' gibi sorular sordu" dedi. Olay, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesinde 28 Eylül 2019'da yaşanmıştı. Karısına şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilen Ercan Karakaş, cezasının bittiği gün baldızını 12 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Karakaş ardından ise iddiaya göre, intihar etmek için Konyaaltı sahiline giderek denize girmiş, 12 saat yüzdükten sonra 30 metre açıkta cankurtaranlarca kurtarılmıştı. Karakaş'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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