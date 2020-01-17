Lavantada başarı hikayesi

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ISPARTA Kuyucak Köyü Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Rabia Aydemir, 300 nüfuslu, köyün lavanta konusunda 50 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ancak son 5 yıldır tanınırlığın arttığını söyledi. Aydemir, "Kooperatif olarak kendi ürünlerimizi kendi markamız ile çıkardık. Yeni dönemde bunları satışa sunacağız" dedi. Başkan Başdeğirmen ise gül ile anılan Isparta'nın son yıllarda lavanta ile de marka haline geldiğini kaydetti. Kuyucak Köyü'nün büyük bir başarı hikayesi yazdığı söyleyen Başdeğirmen, "300 nüfuslu köye bir günde 16 bin 862 aracın kayıtlı girişi bulunuyor. 70-80 bin insanın günde 300 nüfuslu köye gelmesi kolay değil, bunu siz başardınız. Lavantanın geleceği çok parlak" dedi.