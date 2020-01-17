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Lider Serikspor’dan takıma dört takviye

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Lider Serikspor’dan takıma dört takviye
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden lider Serik Belediyespor, Altınordu'dan forvet oyuncusu Fatih Aktay, Ankara Demirspor'dan orta saha oyuncusu Fatih Özçelik, Bodrumspor'dan kaleci Fatih Gülmez ve Erzinspor'dan stoper Keram Onaylı ile sözleşme imzaladı. Kulübün Kadriye Mahallesi'ndeki binasında düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Karasu, Sportif Direktör Caner Yılmaz katıldı.

ROTA İKİNCİ LİG
İmza töreninin ardından 4 futbolcu yeşil beyazlı formayı giyerek fotoğraf çektirdi. Yeni transferler, Serik Belediyespor'u şampiyon olarak 2. Lig'e çıkarmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını ve takıma geldikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.
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Lider Serikspor’dan takıma dört takviye
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