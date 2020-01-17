Lider Serikspor’dan takıma dört takviye

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden lider Serik Belediyespor, Altınordu'dan forvet oyuncusuAnkara Demirspor'dan orta saha oyuncusuBodrumspor'dan kalecive Erzinspor'dan stoperile sözleşme imzaladı. Kulübün Kadriye Mahallesi'ndeki binasında düzenlenen imza törenineİmza töreninin ardından 4 futbolcu yeşil beyazlı formayı giyerek fotoğraf çektirdi. Yeni transferler, Serik Belediyespor'u şampiyon olarakve takıma geldikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.