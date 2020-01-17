Son gülen Antalya

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Antalyaspor, evinde Göztepe'yi yenerek avantajı eline geçirdi.cevap geçirmeden 10'da Harun Alpsoy'dan geldi. Maçta gol fırtınası devam etti ve Yekta, Akdeniz ekibini öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının son anlarında iseİkinci yarıda da goller arka arkaya geldi. Önce 67'de Diego ile Antalya öne geçti sonra 74'de Murat eşitliği sağlayan golü attı: 3-3. Maçın son 10 dakikasında ise maçta ortam gerildi. 78'de Göztepeli Titi, Amilton'a sert müdahale edince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.