Bizim inancımız tam

GÖZTEPE

PODOLSKİ

Antalyaspor, üç maçlık Göztepe serisine galibiyetle başladı. Stjepan Tomas'ın ardından teknik direktörlüğüne getirilen Tamer Tuna, ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eski takımına karşı 4-3 galibiyet aldı. Basın toplantısında konuşan Tamer Tuna, ligin ikinci yarısına Göztepe maçıyla başlayacaklarını hatırlatarak,Çünkü lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Lige iyi bir başlangıç yaparsak, bunun kupanın ikinci maçına da olumlu yansıyacağını düşünüyorum.Süper Lig'de devam eden, düşme hattından yukarılarda bir takım olarak görürüz" dedi.Tamer Tuna Göztepe karşısında takımını yalnız bırakmayan taraftara teşekkür etti. Tuna, "Bugün özellikle taraftarın takıma tekrar sahiplenişi, bütünleşmesi ve buna inanması güzeldi. Futbolcuların kalitelerini ortaya koyması ve öz güvenlerini tekrar kazanmaları açısından önemliydi. Kupa maçında futbolcuların performansından memnunum.şeklinde konuştu. Takımdaki futbolcuların değerinin ligdeki konum itibari ile bu olmadığının altını çizen Tuna, "Gelecekte ortaya çıkacak takım, şu an düşme hattında olan Antalyaspor olmamalı. Biz inançlıyız. Bu inancı da güçlendirecek olan bu türMuratpaşa kazanımlar olabilir" dedi.GÖZTEPE ile bir hafta içinde 3 maça çıkacak Antalya, yarın ligde ilk maçında Göztepe'yi ağırlayacak. Antalya'daki maç 13.30'da başlayacak Atilla Karaoğlan yönetecek. Akrepler, 22 Ocak'ta ise Türkiye Kupası rövanş maçında Göztepe'ye konuk olacak.arayışlarını sürdüren Antalyaspor'da hedef, bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski... Alman futbolcuyla ilk teması kuran kırmızı-beyazlıların, olumlu karşılık aldığı öğrenildi. Birkaç gün içerisinde resmi sözleşmeye imza atması planlanan Podolski ile ilgili teknik direktör Tamer Tuna da görüşmeyi doğruladı. Tuna, yıldız futbolcunun Antalya formasını giymesini istediğini belirtti. Bir transfer iddiası İtalyan basınından geldi. Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ün ismi de Antalyaspor ile anıldı