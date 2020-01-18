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Esnafı kamyon ezdi

’da toptancı halinde kamyonun altında kalan kadın esnaf yaşamını yitirdi. Halde birlikte çalıştığı eşi yıkıldı

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Esnafı kamyon ezdi
Isparta'da çalıştığı toptancı halinde meyve kasalarını toplarken, manevra yapan kamyonun altında kalan kadın esnaf Dursun Akbaş (60), yaşamını yitirdi. Kaza, Isparta Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Halde eşiyle esnaflık yapan Dursun Akbaş, 32 numaralı iş yerinin önünde bulunan boş meyve kasalarını toplarken, geri manevra yapan Musa K. yönetimindeki 32 AAE 904 plakalı kamyon çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Dursun Akbaş kamyonun sol ön tekerinin altında kalırken, durumu fark eden Musa K. aracı durdurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Dursun Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Musa K.'yi gözaltına alan polis, kaza mahallinde detaylı araştırma yaptı. Akbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından aracın altından çıkarıldı.
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Esnafı kamyon ezdi
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