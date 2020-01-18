Konut satışı yüz güldürdü

İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya'da konut satışlarının 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 3.7 oranında artarak 65 bin 258 olduğunu açıkladı. Öncel, konut satışının bölgeye bağlı Isparta'da yüzde 4.8 oranında azalarak 6 bin 73, Burdur'da yüzde 19.8 oranında azalarak 3 bin 400 konut satıldığını söyledi.Yabancılara konut satışının da 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,7 oranında arttığını belirten Abdi Öncel, "Yabancılara konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı 20 bin 857 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 8 bin 951 konut ile Antalya aldı" dedi. Antalya'da en çok Rus, Alman ve İngilizler konut aldı.Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Aralık ayında konut satışı rekoru kırıldığını belirterek, bu hareketin devam etmesi için harç ve KDV indirimlerinin sürmesini talep etti. Çetin, "Cazip konut kredisi oranlarının yanı sıra, harç ve KDV indiriminin 2020 itibariyle bitecek olması nedeniyle konut talebi Aralık ayında yoğunlaştı. Aralık ayında Antalya'da yüzde 62, Isparta'da yüzde 55, Burdur'da ise yüzde 31 artış şı gerçekleşti" dedi.

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