Şimşek gözünü Kayseri’ye dikti

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısına bugün Kayserispor maçı ile başlıyor. Evinde ağırlayacağı Kayserispor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyenBahçeşehir Okulları'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası ara vermeden çalışmalara başlayan turuncu yeşilli takım, son antrenmanında Kayserispor maçının taktik provasını yaptılar.Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman sonrası ise oyuncular maç saatini beklemeye başladı.Maç öncesi en güzel haber ise İspanyol oyuncu Juanfran Moreno'dan geldi.İspanya'da ameliyat olan, bir süredir salonda kondisyon çalışan turuncu yeşilli futbolcu, dün yapılan antrenmanda düz koşulara başladı.32 Spor 19 Ocak Pazar günü Akşehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele eden pembe- yeşilliler, 2'nci Amatör Küme ekiplerinden Tekespor ile özel maç yaptı.Özel maçı Isparta 32 Sporlu yöneticiler, taraftar ve sporseverler de izlediler.Isparta'da şampiyonluk hasretinin bu yıl sona ereceğini belirten Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maça davette bulundu. Yazgan, hafta sonu oynanacak olan Akşehirspor maçında sporseverlere polar atkı ve bayrak hediye edileceğini bildirdi. Yazgan, "Zor maçlar bizi bekliyor.dedi.

BUGÜN NELER OLDU