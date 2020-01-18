Şimşek gözünü Kayseri’ye dikti

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısına bugün Kayserispor maçı ile başlıyor. Evinde ağırlayacağı Kayserispor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Alanyaspor maça kesin galibiyet parolası ile çıkıyor.
Bahçeşehir Okulları'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.
TAKIMDA MORALLER YERİNDE
Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası ara vermeden çalışmalara başlayan turuncu yeşilli takım, son antrenmanında Kayserispor maçının taktik provasını yaptılar. Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki son çalışmada oyuncuların moralli oldukları gözlendi.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman sonrası ise oyuncular maç saatini beklemeye başladı.
JUANFRAN SEVİNCE BOĞDU
Maç öncesi en güzel haber ise İspanyol oyuncu Juanfran Moreno'dan geldi. Ligin 6. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak sahalardan bir süre uzak kalan Juanfran Moreno'nun tedavisi tamamlandı.
İspanya'da ameliyat olan, bir süredir salonda kondisyon çalışan turuncu yeşilli futbolcu, dün yapılan antrenmanda düz koşulara başladı.
ISPARTA 32 SPOR FARKA KOŞTU
ISPARTA
32 Spor 19 Ocak Pazar günü Akşehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele eden pembe- yeşilliler, 2'nci Amatör Küme ekiplerinden Tekespor ile özel maç yaptı. Pembe-yeşilli takım, rakibini 8-0 mağlup etti. Isparta 32 Spor'un gollerini Volkan (4), Enes (2), İbrahim Zeytin ve Nurettin kaydetti.
Özel maçı Isparta 32 Sporlu yöneticiler, taraftar ve sporseverler de izlediler.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Isparta'da şampiyonluk hasretinin bu yıl sona ereceğini belirten Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maça davette bulundu. Yazgan, hafta sonu oynanacak olan Akşehirspor maçında sporseverlere polar atkı ve bayrak hediye edileceğini bildirdi. Yazgan, "Zor maçlar bizi bekliyor. Tüm rakiplerimiz Isparta'ya gelecek. Bu bir avantaj. Bu avantajı iyi kullanmalıyız. Bu maçları kayıpsız geçmek istiyoruz. Rekor seyirci bekliyoruz"
dedi.