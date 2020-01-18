Teknoloji Vadisi hayata geçiyor

BUGÜN NELER OLDU

BATI Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi Antalya Teknokent bünyesindeki 140 firmanın yöneticileri, Teknokent yönetiminin düzenlediği yıllık istişare toplantısında bir araya geldi. Etkinlikte 2020 yılında faaliyet geçmesi planlanan Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi'nin tanıtım filminin firma yöneticilerinin ilgisine sunuldu.Genel Müdür İbrahim Yavuz, firmaların daha konforlu ve huzurlu bir ortamda çalışabilmeleri için gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bilgi aktardı. Teknoloji Vadisi'nin tamamlanmasıyla kazandırılacak katma değerin boyutlarına değinen Yavuz, 2019 yılında San Francisco, Silikon Vadisi başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında birçok yerde inceleme yaparak hedeflerini belirlediklerini açıkladı. 2019 istatistiklerini de paylaşan Yavuz, 2019 yılında yaklaşık 370 milyon TL'lik ciroya, 30 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını sözlerine ekledi.