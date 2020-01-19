Antalya’da toprak suya doyuyor

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Antalya ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla topraklarını su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Antalya'ya son 17 yılda devasa yatırımlar yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Antalya'da 19 baraj ve 3 göleti tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunduklarını açıkladı.Yatırımların devam ettiğini vurgulayan Aydın, "Antalya'da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 10 baraj daha inşa ediyoruz" dedi. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 464 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını anlatan Aydın, "Çiftçilerimize yıllık 494 milyon TL ilave zirai gelir sağladık. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 15 sulama tesisi projesi ile 204 bin dekar arazi daha sulamaya açılacak. Ayrıca 6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.