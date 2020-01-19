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Bakanın çağrısı harekete geçirdi

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Bakanın çağrısı harekete geçirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun sosyal medya üzerinden çağrısı sonrası, Isparta'da 244 genç Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı anısına hazırlanan 'Beyaz Hüzün' filmini izledi. Film gösterimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Film sonrası gençler, o dönemde yaşanan acıları, yoklukları, askerlerin kahramanlıklarını hüzünle izlediklerini söyleyerek, tarihi gerçeği yaşadıklarını ifade ettiler. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, genç nesilde fedakarlık bilinci oluşması için tarihi örneklerin önemine dikkat çekti. Gevrek, "Tarihi gerçeklerin unutturulmamasını istiyoruz" dedi.
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Bakanın çağrısı harekete geçirdi
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