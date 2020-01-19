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Genç patronların 30. yıl kutlaması

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Genç patronların 30. yıl kutlaması
Antalya Genç İşinsanları Derneği (ANTGİAD), 30'uncu kuruluş yılını düzenlenen geceyle kutladı. DoubleTree by Hilton Antalya City Centre'da düzenlenen baloya iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Gecede konuşan ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak genel kurulla birlikte 22'nci dönem başkanlık görevini Osman Sert'e devredeceğini açıkladı.

YENİ BAŞKAN KONUŞTU
Derneğin 1990 yılında 11 kişi tarafından kurulduğunu hatırlatan Cengiz, "Şu ana kadar maddi ve manevi destekte bulunduğumuz 2 bin öğrencimize her yıl yenilerini eklemek istiyoruz" dedi. Yapılacak genel kurulda ANTGİAD'ın yeni başkanı olacak Osman Sert ise "Kimsenin kalbini kırmadan, tüm dostlarımın rızasıyla bu görevi üstlenmek istiyorum. Antalya'mız için güzel projeler için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından mevcut yönetim kurulunda yer alan kişilere teşekkür plaketi verildi. Geceye katılanlar müzik dinletisiyle geç saatlere kadar eğlendi.
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Genç patronların 30. yıl kutlaması
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