Şehre imzasını attı

28 Şubat mağduru Hacer Tütüncü Okudan, yurt dışında devam ettiği eğitimle mimar oldu. Başarısıyla adından söz ettiren genç mimar, şehre imzasını ise örnek okul projesiyle attıAntalya'da 28 Şubat sürecinde başörtüsünü açmadığı için eğitimine yurt dışında devam etmek zorunda kalan Hacer Tütüncü Okudan, yılmadan devam ettiği eğitimiyle başarılı bir mimar oldu. Bugün acı bir hatıra gibi gelen zulüm ve baskı dönemlerini hatırladığında hala göz yaşlarına hakim olamayan Okudan'ın anlattıkları, yaşanan sürecin küçücük yüreklerde açtığı yaraları da gözler önüne seriyor.1999 yılında Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunu olduğunu anlatan Okudan, tüm notlarının 5 üzerinde 5 olmasına karşın takdir alamadığını söyledi. Okudan, "Başörtüyle okula girdiğimiz için disiplin suçu aldım. Çok başarılı bir öğrenci olmama rağmen takdir belgemi müdür yardımcımız ağlayarak mezuniyetimden 2 gün önce yırttı. 'Buna mecburum. Bunu yapmazsam görevimden atılacağım' demişti. Biz hocamıza teselli verdik" dedi.O dönemlerde Türkiye'de başörtü yasağı nedeniyle puanının Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tutmasına rağmen yurt dışında okumak zorunda kaldığını söyleyen Hacer Tütüncü Okudan, önce KKTC'de, orada da baskı görünce Avusturya'da eğitimini tamamladığını anlattı. KKTC'de yaşadığı baskıyı anlatan Okudan, "Iraklılar, Makedonyalılar, başörtülü girebilirken, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz için okula giremedik. Aldığım cezalar nedeniyle okuldan atılacaktım. Başörtülü yakalanmamak için okulda 4 metrelik yüksekliğindeki pencereden bile atladım" ifadelerini kullandı.Her yıl 28 Şubat'ta gençlere, Türkiye'nin eski hallerini anlattığını dile getiren Hacer Tütüncü Okudan," Üniversitede konuşuyoruz. O dönemin sıkıntılarını anlatıyorum. Geriye dönüp baktığımızda bizim için kötü bir kabus. Maalesef bilinçaltımıza o denli işlemiş ki, bazı dönemler rüyalarımda görüyorum Bizim için, '28 Şubat mağdurları' diyorlar. Çok şükür o dönem mağdurluktan ziyade, galibiyetle neticelendi. Belki de o grup içerisinde şanslı insanlardandım" dedi.HACER Tütüncü Okudan'ın adeta şehre imzası olan en önemli eser ise Mahmut Cela- lettin Ökten İmam Hatip Lisesi. Başbakan olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın da projeyi yakından takip ettiğini anlatan Okudan, "Antalya'ya geldiğinde projeyi çizen mimarın ben olduğumu öğrendi. Projeyi görmek istedi. Proje üzerinde birkaç yorumunu aldık ve uyguladık. Projeyi, imam hatip lisesi mezunu olup, başörtülü sıkıntısı yaşayan bir ruhla çizdim" dedi.HACER Tütüncü Okudan, aynı zamanda Kepez'in genç ve başarılı Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de kardeşi. Genç mimar bugün Antalya'da başarılarıyla adından söz ettiriyor. Okudan, mesleğini en iyi şekilde icra ederek gönül borcunu ödemeye çalıştığını vur- guladı. Hacer Tütüncü Okudan, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül borçlarının sonsuz olduğunu söyledi. Yardım projelerinde bulunduğunu da söyleyen Okudan, "Yaptığımız projelerde sadece bina değil, insanlarla yaşam tarzı planlıyoruz" dedi.

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