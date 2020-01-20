Bana kendini öldürttü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde villasında birlikte alkol aldığı kadın arkadaşı Asena Ercan'ı (27) elleriyle boğarak öldüren Hasan A. (36) hakim karşısına çıktı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya SEGBİS ile Maltepe cezaevinden katılan Hasan A. birlikte alkol alırken Asena Ercan'ın telefonuna gelen mesajlarla bir başka erkekle birlikte olduğunu anladığını ve bu nedenle tartıştıklarını iddia etti.Asena Ercan ile 3 yıldır birlikte olduklarını anlatan Hasan A. "Asena bana 'sen şerefli bir insansın. Gereğini yap' dedi. Olay yerinde Asena yorganı sıktı. Benim üzerimde hiçbir tırnak izi yoktu. Onun tırnakları uzundu. Bu kız kendisini bana öldürttü. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Asena'yı seviyordum. Keşke evlenseydim. Çocuğumuz olsaydı. Ben boğmuşum hatırlayamıyorum Asena'yı hala seviyorum. Ben onun kırkını cezaevinde çıkarttım" dedi.Olay, 28 Ekim 2019'da Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana gelmişti. Olay sonrası İstanbul'a giderek teslim olan Hasan A.'nın ifadesi sonrası villaya balkon camını kırıp giren jandarma ekipleri Asena Ercan'ın boğularak öldürülmüş vaziyette bulmuştu. Duruşmaya ayrıca Asena Ercan'ın babası Suat Ercan da katıldı. Baba Ercan, "Olay günü kızımın o insanı bıraktığını düşünüyorum. Geleceğim artık yok deyip kızımın da olmasını istemediği için öldürdü. Seni seviyorum diyorsun öldürüyorsun. Böyle bir şey var mı" dedi. Hasan A.'nın müebbet hapis istemiyle yargılandığı duruşma ertelendi.

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