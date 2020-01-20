Burdur’da kirli işler

Burdur Belediyesi tarafından Bağlar ve Bahçelievler mahallelerinde yaptırılan 18 uygulaması kriz çıkardı. Parselasyon, belediyenin kendi mühendis ve haritacılarına değil de özel şirketlere yaptırırken, iddialar da büyüdü. En ciddi itham ise vatandaşlardan para istenmesi, vermeyenlerin ise arsalarının daha kötü yerlerle değiştirilmesi oldu. Burdur Valiliği'nde bu konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, belediyenin uygulamasının mağduriyet yarattığını belirterek, CHP'li Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i uyardı. Bir an önce imarlı alanların düzenli hale gelmesi için 18 uygulamasının gerekli olduğunu vurgulayan Mengi, ama bunun 'temiz ve şeffaf' bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Belediyenin kendi bünyesindeki teknik personel yerine özel bir şirkete bu işi havale etmesini eleştiren Mengi, "Bu işte danışıklı dövüş var. Vatandaşın derdi dinlenmiyor, itirazlar hemen reddediliyor" dedi.Son bir yıldır mağdurların kendilerine gelip yardım istediğini açıklayan Volkan Mengi, "Bağlar Mahallesinde bir teyzemle karşılaştım, evi, yurdu, ahırı elinden alınmış, başka birine verilmiş, ağlıyor, 'benden para istediler, bu parayı veremedim, elimden arsam alındı' diyor. Bu işte gerçekten çok mağduriyet var. Vatandaşlar 40 yıllık ata toprağından oluyorlar, yazıktır, günahtır. Bu konuda Valilik'te bir soruşturma da var" ifadelerini kullandı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan da "İnsanlar korku ve çaresizlikten ne yapacaklarını bilemiyor. Sayın Belediye Başkanı artık bu hususta mağdur olan vatandaşların sesini duymalı, egosunu ve kibrini bir kenara bırakması gerekmektedir" dedi.Başkan Ali Orkun Ercengiz ise Belediye Meclis toplantısında konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Ercengiz Mengi'yi vatandaşı kışkırtmakla suçladı. Ercengiz, "Vatandaşımızın arazilerinin elinden gidecek denmesi siyasetten başka bir şey değildir. Bu açıklamalar yapılması neticesinde vatandaşın yanlış bilgilendirmesi ve olası olumsuzluğun vebali bu açıklamayı yapan kişinin boynundadır" şeklinde konuştu.Evimiz yıkılacakİSMAIL ARAR: 18 uygulaması yapılan bölgede anayol kenarında yerimiz vardı. 40 bin lira istediler. Parayı ödeyemeyince yerimizi yol kenarından oldukça arkaya kaldırdılar. Aynı yeri başka birine verdiklerini öğrendim. Yol geçeceği için de evimin yıkılacağını söylediler.Belediye suskunNILGÜN ARAR: Bize 40 bin lira getirin yerinizde kalın dediler. Vermeyince arsalarımız peşkeş çekildi. Hiç alakası olmayan kişilere arazilerimiz elimizden alınarak verildi. Belediye bizimle muhatap olup sorunumuzu bile dinlemiyorDava açacağımİSMAIL KURNAZ: 3 tarafı da yola cephe arazim vardı. 57 bin lira talep ettiler. Bu ücreti ödemedim. Yerimi elimden alarak belediyenin bir yandaşına verdiler. Arazimi taşıdıkları yerde yolumuz bile yok. Mahkemeye suç duyurusunda bulunacağım.Valilik takipteSÜLEYMAN UĞUR: Zorluklarla çalışarak aldığım yola cephe 245 metrekare arsamı elimden alarak dağın tepesine taşıdılar. Verdikleri yer 95 metrekare eksik. Haritacılar benim yerimi elimden alarak 200 bin liraya başka kişilere sattı. Valiliğe şikayet ettik. Soruşturma açıldı.

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