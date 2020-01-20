Carettalar için bir ömür adadı

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan Caretta Caretta kaplumbağaları ve diğer hayvanların bakım ve ameliyat işlemleri için yardım etkinliği düzenlendi. Foça Mahallesi'nde Cafe Pazar'da gerçekleştirilen etkinliğe yörede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte yabancı uyruklu vatandaşlar elbise değişimi yapıp, yaptıkları kekleri sattılar.Uzun yıllardır Dalyan'da yaşayan ve Kaptan June olarak anılan 97 yaşındaki İngiliz June Haimoff ise kitaplarını imzalayıp, satarak projeye destek oldu. Kaptan June, "Akdeniz'de bu hayvanların rahatça ve güvenli bir ortamda yaşamaları için gayret ediyoruz. 1922 doğumluyum ve 35 yıldır Caretta Carettalar için çalışıyorum" dedi. Türkiye'nin kaplumbağalar için önemli çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Kaptan June, "Türkiye Cumhuriyeti devletine, özellikle Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne bu hayvanların korunmasında verdiği destekler için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.