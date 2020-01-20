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İş var ama çalışan yok

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
İş var ama çalışan yok
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Sipahioğlu, teknolojiye karşı ayakta durmaya çalışan esnaflardan. 'Pala Ahmet' olarak tanınan Sipahioğlu, her sabah erken saatte motosikletiyle gelip besmele çekerek kapısını açtığı iş yerinde akşama kadar ayakkabı tamiri yapıyor. Sipahioğlu, el emeği yaptığı ayakkabılarla fabrikasyon üretime direniyor.

ÇIRAK DAYANMIYOR
Çırak bulamamaktan yakınan Sipahioğlu, "İmalatçıyım, kadın ayakkabısı, erkek ayakkabısı, ortopedi ayakkabı ve düz tabanlar için ayakkabı imal ediyorum. Ama yanımda çırak yetiştiremiyorum. Kim çalıştıysa 6 ay çalıştı çıktı gitti" diye konuştu.
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