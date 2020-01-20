Podolski’ye ateşli karşılama

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ilk devresini 16. sırada tamamlayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.Podolski, gece saat 02.00'de Antalya Havalimanı'na geldi.Pasaport kontrolünün ardından kendisine ikram edilen çayı alan yıldız futbolcu, kapıdan çay içerek çıktı.Taraftarlar futbolcuya tezahüratta bulunurken, Podolski boynuna kırmızı-beyaz atkıyı taktı. Yıldız futbolcu yoğun ilgi nedeniyle kendisini bekleyen araca güçlükle ilerleyebildi.